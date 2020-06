Carolina Cano muestra su total apoyo a Andrés Wiese tras denuncia de Mayra Couto

Carolina Cano, actriz y excompañera de trabajo de Andrés Wiese y Mayra Couto, expresó su solidaridad hacia el actor peruano que fue denunciado de acoso sexual por la actriz que interpretó a 'Grace' en Al Fondo Hay Sitio.

Es así como Carolina Cano usó su cuenta de Twitter y manifestó que jamás ha tenido un incidente similar con Andrés Wiese durante el tiempo en el que trabajaron juntos. Además, sostuvo que es un gran compañero, amigo y profesional.

"Estoy en contra de todo tipo de acoso, de la misma manera en la que estoy en contra de la intromisión a la privacidad. He trabajado con Andrés Wiese en distintos proyectos, desde mi experiencia, jamás he tenido ningún problema con él, ni he visto que se comportara de manera irrespetuosa con nadie, por el contrario, es un gran compañero, amigo y profesional", indica la actriz.

"La prensa no debe divulgar cosas sin una previa investigación seria y nosotros no podemos sumarnos a eso con morbo, compartiendo posts sin saber realmente lo hechos o la versión de ambas partes, estas cosas tan a la ligera destruyen vidas, no seamos cómplices", sentenció.

Al parecer, este suceso habría dividido a la farándula local, luego de que actrices como Magdyel Ugaz, Mónica Sánchez y Karina Calmet criticaran el accionar del popular 'Ricolás' y manifestaran su total apoyo para Mayra Couto.

Recordemos que, dicho acontecimiento fue a raíz que una menor de edad denunciara por acoso sexual al actor peruano a través del programa Magaly TV la firme.