Sergio Galliani respalda a Andrés Wiese: "Va a salir parado como buena persona que es"

Andrés Wiese está en el ojo de la tormenta luego de las denuncias de acoso que han caído en su contra tras difusión de chat íntimo con una joven vía Instagram y también por las declaraciones de Mayra Couto quien contó que sufrió de acoso por parte del actor de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Es importante señalar que, pese a las acusaciones en contra de Andrés Wiese, éstas son ahora materia de investigación por parte de las autoridades y en su debido momento se determinará el grado de culpabilidad del actor.

Ante ello, hay varios actores y actrices de 'Al Fondo Hay Sitio' que se han manifestado sobre el caso de Andrés Wiese, algunos dando la razón a Mayra Couto y otros apoyando al actor también conocido por su papel de Nicolás en la serie.

En este caso, Sergio Galliani, el popular 'Nachito' de Al Fondo Hay Sitio se pronunció sobre las acusaciones en contra del actor. El personaje de la serie quien en ella encarna al papá de Andrés Wiese como Nicolás, respaldó a su hijo en la ficción.

El actor fue cuestionado por un fanático quien le pidió que respalde las declaraciones de Andrés Wiese. "Nachito, defiende a Nicolás", comentó el usuario.

"Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, comentó Galliani respondiendo a un comentario en su Facebook.