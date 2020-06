Filtran audio de Andrés Wiese donde trata de convencer a menor para que borre conversaciones

Un audio revelado en el programa de Magaly Medina, comprometería a Andrés Wiese, ya que según lo mostrado, el actor le pedía a la menor que borrara las conversaciones que tuvieron ambos en Instagram. Es así como la popular 'Urraca' no se calló nada y, fiel a su estilo, mostró el audio durante su emisión en vivo. "La verdad es que a mí no me han dicho nada, yo no he grabado nada de lo que hablé contigo. ¿Tú le has hablado a alguien de estos audios?”, es lo que se puede escuchar decir al actor peruano a su denunciante de las redes sociales.

Según Magaly Medina, el actor quería saber detalles del accionar de la joven a la que envió fotos sugerentes. “Él estaba poniendo el parche de que si ella borró las conversaciones, quería saber si las había grabado”, menciona.

Como se recuerda, la adolescente tuvo comunicación con el programa de espectáculos teniendo la autorización de su madre para contar todo lo que conversó con el actor que interpretó a Nicolás De Las Casas en la exitosa serie Al fondo hay sitio.

Luego, la menor mencionó que Andres Wiese le mandó un video con su rostro, para finalmente enviarle una imagen de él totalmente desnudo. “Primero me envió una foto de su rostro y me pidió que le enviara una igual. Luego, me mandó una foto en la bañera”, acotó la adolescente, agregando que el popular 'Ricolás' también le exigía contenido íntimo.

Cabe precisar, que cuando el artista tuvo comunicación con la denunciante, él tenía una relación amorosa con Thaiss Felman.