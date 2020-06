Jefferson Farfán y la vez que 'desenmascaró' a Edison Flores: "No tiene nada de tranquilo" [VIDEO]

Edison Flores se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a la aparición de supuestos chats privados con una joven, de la cual hasta el momento no se conoce su identidad. Él habría intercambiado mensajes con esta persona a través de Instagram, mismos que fueron expuestos en la cuenta de nombre Te Cuento Todo.

Esta noticia ha dejado helado a toda su fanaticada, puesto que se dijo mucho que el último futbolista en 'sacar los pies del plato' sería precisamente el 'Orejas' Flores, y, aunque en los chats aún no se ve nada comprometedor, las imágenes han despertado dudas en varios.

Sin embargo, en la interna de la selección peruana, todo parece indicar que sus compañeros no tendrían el mejor concepto de Edison Flores, esto pues recordando una entrevista con Jefferson Farfán, la 'Foquita' aseguró que su compañero "no tenía nada de santo".

"Piensan que el 'Orejas' es tranquilo, no tiene nada de tranquilo, es más vivo que todos", comentó Farfán en aquella ocasión. El video lo trajo a recordar Rodrigo González en su cuenta de Instagram.

Ana Siucho deja intrigante mensaje en Instagram

La esposa de Edison Flores utilizó sus redes sociales para escribir un inquietante mensaje que ha dejado pensando a más de uno. Ana Siucho aseguró que no tomará venganza contra quien alguna vez le haya hecho daño.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, aseguró la hermana del también futbolista Roberto Siucho.

Además acotó: “pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día regresará”.