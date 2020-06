Edison Flores y su curiosa publicación tras filtración de supuestos chats con desconocida mujer

El nombre de Edison Flores se volvió tendencia en Twitter, pero no precisamente por temas deportivos. Sucede que la página "Te lo contamos todo 2" publicó unos supuestos chats privados del popular 'Orejas' con una usuaria menor de 20 años.

Si bien en las imágenes no muestran mensajes de carácter sexual, el mencionado portal de espectáculos aseguró que este miércoles revelaría íntegramente el polémico material. "La otra parte de la conversación completa será publicada más tarde. Por favor no tergiversen la información, es una conversación conociéndose este año", indicaron.

Edison Flores y chats privados en Instagram Edison Flores: ¿Qué edad tienes? Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú? Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón). Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

Frente a esto, Ana Siucho, esposa de Edison Flores, mediante su cuenta de Instagram, compartió una misteriosa frase que dejó pensando a más de uno. La doctora señaló que no tomará venganza contra quien alguna vez le haya hecho daño.

"A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente.", se leyó en la misteriosa publicación.

Por su parte, Edison Flores también utilizó sus redes sociales para lanzar una "indirecta" a quienes dudan de él. El volante de la selección peruana subió una fotografía que estuvo acompañada de la canción "Fe", del artista Sech.

"Un phillie prendí, tu gata cree en mí (yeah). Si jodes mucho te dejo los peines empty'Toy en el bloque, to' vesti'o de Fendi (Fendi)Les saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí (brr)", es un fragmento de la conocida pieza musical.

¿Qué ocurre con las fotos de Edison Flores y Ana Siucho?

A pesar de que se viene especulando que Edison Flores habría borrado todas las fotos con Ana Siucho de su Instagram, la familia indicó que él nunca ha sido de subir fotos. Además, en la plataforma de TikTok, el exjugador de Universitario no eliminó ninguna publicación en la que aparezca su esposa. Motivo por el cual hay quienes creen que todo se trata de puros rumores y que la pareja sigue igual de feliz que siempre.