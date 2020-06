Ana Siucho se pronuncia tras filtración de 'chats' de Edison Flores

Edison Flores como nunca antes visto. El futbolista de la selección peruana es tendencia hoy miércoles 10 de junio debido a la filtración de supuestos chats privados de él con joven a través de Instagram. La publicación que realizó la página Te lo contamos todo ha generado que las redes sociales estallen debido a la "noticia".

El video que mostraremos a continuación y que ya es viral en las redes sociales, no muestra nada que podría comprometer al futbolista, sin embargo, ya es tendencia en redes sociales.

"Tú no, Orejitas" y "eras nuestra última esperanza para creer en el amor verdadero" fueron algunos de los mensajes que se pueden ver en Twitter y Facebook tras la supuesta falta del jugador del D.C. United.

A raíz de ello, y como se esperaba, la esposa del futbolista, Ana Siucho, dejó un intrigante mensaje en su cuenta oficial de Instagram. En la mencionada publicación, 'Chichi' como suelen llamarse ambos, deja en claro algunos puntos que no permitiría en su vida.

Ana Siucho deja intrigante mensaje en Instagram

La esposa de Edison Flores utilizó sus redes sociales para escribir un inquietante mensaje que ha dejado pensando a más de uno. Ana Siucho aseguró que no tomará venganza contra quien alguna vez le haya hecho daño.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, aseguró la hermana del también futbolista Roberto Siucho.

Además acotó: "pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día regresará”.

Edison Flores y chats privados en Instagram

Edison Flores: ¿Qué edad tienes?

Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú?

Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?