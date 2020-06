Edison Flores tras filtración de chats: "Les saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí"

Edison Flores y Ana Siucho son tendencia en Twitter y Facebook. Te preguntas ¿por qué? Bueno, el futbolista está en boca de todos debido a la filtración de presuntos chats privados de él con una jovencita en Instagram. Esto se dio a conocer hoy mediante la misma red social a través de la cuenta "Te lo cuento todo".

Las redes sociales colapsaron con publicaciones del futbolista y su esposa, porque muchos aseguraban que Edison Flores "era la última oportunidad para creer en el amor", esto debido a las constantes manifestaciones de afecto por parte de ambos a través de redes sociales, haciendo de su historia un cuento de hadas, que culminó en matrimonio.

Hoy, sin embargo, este cuento de hadas parece haber llegado a su fin, por lo menos para sus fanáticos, esto después de unqw conversaciones que, si bien es cierto no tienen nada fuera de lo normal, han generado revuelo en Instagram.

A raíz de ello, Ana Siucho se habría pronunciado sobre lo ocurrido con un intrigante post en Instagram, mismo que detalla ciertos puntos que en su vida no permitiría.

Ana Siucho se pronuncia en Instagram

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, aseguró la hermana del también futbolista Roberto Siucho.

Además acotó: “pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día regresará”.

Edison Flores se pronuncia

Por otro lado, Edison Flores también hizo lo propio, pero con un mensaje aparentemente subliminal; esto mediante una canción popularmente conocida.

"Un phillie prendí, tu gata cree en mí (yeah). Si jodes mucho te dejo los peines empty’Toy en el bloque, to’ vesti’o de Fendi (Fendi) Les saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí (brr)”, es un fragmento de la canción "Fe", del artista Sech.

Edison Flores y chats privados en Instagram

Edison Flores: ¿Qué edad tienes?

Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú?

Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?

¿Edison Flores borró las fotos de Instagram con Ana Siucho?

A raíz de lo sucedido, muchos han comenzado a señalar que el futbolista borró todas las fotos de Instagram que tenía de su matrimonio con Ana Siucho. Sin embargo, el entorno cercano al volante del DC United decidió expresarse acerca del polémico momento.

"Edison nunca ha publicado fotos con Ana ni con su familia, regularmente no lo hace. La última vez que posteó una foto con ella, es de su cumpleaños en mayo. Todo sigue ahí, solo que están en carrusel”, explicaron para calmar la preocupación de los seguidores del ex Universitario de Deportes.