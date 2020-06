Paco Bazán critica a colegas de Mayra Couto: "No sean cómplices con el silencio"

En medio de la polémica desatada por las denuncias contra Andrés Wiese, distintos rostros de la televisión decidieron pronunciarse. Uno de ellos fue Paco Bazán, quien se solidarizó con Mayra Couto, actriz que acusó a su colega de acosarla durante las grabaciones de la exitosa serie Al fondo hay sitio.

"Yo también me he sentido acosada por ti (Andrés Wiese). Muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando", escribió Couto vía Instagram.

Ante ello, el conductor de ATV Noticias se mostró sorprendido por las revelaciones Mayra Couto. "Las acusaciones de Mayra Couto son demoledoras para el actor (Andrés Wiese), habla de maltrato psicológico, bullying, acoso", señaló Bazán.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que, Francisco Bazán también criticó la participación de los actores de Al fondo hay sitio. Según el popular Paco, los excompañeros de Andrés Wiese y Mayra Couto forman una parte clave en la investigación.

"La pregunta es que dicen sus compañeros. Algunos se han pronunciado, otros guardan absoluto silencio. Queremos escuchar la versión de Tatiana Astengo, ella que siempre es activa en las redes sociales(...) No se puede ser cómplice con el silencio han compartido el mismo espacio", aseveró Bazán Landi.

Andrés Wiese se pronuncia sobre acusación de Mayra Couto

Por su parte, Andrés Wiese mediante su cuenta oficial de Facebook "negó categóricamente" que haya acosado a Mayra Couto."Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa.", manifestó.