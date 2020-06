Instagram: ¿Edison Flores borró fotos de su matrimonio con Ana Siucho?

Este miércoles las redes sociales estallaron producto de una presunta conversación entre Edison Flores y una joven de 20 años mediante Instagram. A raíz de esto, miles de cibernautas han comenzado a especular con todo tipo de problemas que podría estar atravesando ‘El Orejas’ en la relación con su esposa Ana Siucho.

Como ya sabemos, a través de la mencionada red social, una conversación encendió las alarmas en todos los seguidores de Edison Flores. Además, a eso se le añade la historia de Ana Siucho en Instagram, con un mensaje que intenta evidenciar su fortaleza.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente, pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces algún día regresará”, señala el mensaje.

Esto último hizo explotar la mente de todos los peruanos, pues ante las constantes infidelidades que se encuentran en la farándula peruana y en los deportistas, siempre han expresado que el único fiel es ‘El Orejas’ y que un fallo de parte de él haría que dejen de creer en el amor.

Por lo que, se comenzó a decir en redes que el futbolista del DC United habría eliminado todas las fotos junto a su esposa y que esto evidenciaría que estaríamos frente a la ruptura de la pareja cuyo matrimonio fue incluso televisado.

Ante esto, la familia del ‘Orejas’ se expresó y dejó en claro el tema de las fotografías. “Edison nunca ha publicado fotos con Ana ni con su familia, regularmente no lo hace. La última vez que posteó una foto con ella, es de su cumpleaños en mayo. Todo sigue ahí, solo que están en carrusel”, explicaron.

Videos de TikTok

Sin embargo, y a pesar de las especulaciones, la cuenta de TikTok del 'Orejas' (@edisonflores1020) continúa con los videos realizados por la pareja. Por lo que en dicha plataforma el volante nacional no ha borrado ningún contenido en el que aparezca Ana Siucho, llegando a ilusionar a los usuarios con que la relación entre ambos no ha terminado.

¿Qué mas han expresado Ana Siucho y Edison Flores?

Hasta el momento no hay más información oficial respecto al tema. Tanto Edison Flores como Ana Siucho no han hecho una publicación acerca de su situación sentimental. El único que se ha pronunciado hace poco es 'El Orejas', quien posteó una foto suya entrenando en el estadio de su actual equipo, pero con una canción muy curiosa que varios interpretaron como un mensaje subliminal, se trata del tema 'Fe' de Sech.

"Un phillie prendí, tu gata cree en mí (yeah). Si jodes mucho te dejo los peines empty’Toy en el bloque, to’ vesti’o de Fendi (Fendi) Les saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí", expresa la letra de la canción.