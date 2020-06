Magaly Medina desactivó su cuenta de Instagram tras denunciar ataque cibernético

A raíz de la polémica situación que se encuentra atravesando Andrés Wiese debido a que una menor denunciara que el actor le envió fotos íntimas, a Magaly Medina le han llegado una serie de amenazas con buscar cerrar su cuenta de Instagram. Motivo por el cual la periodista decidió desactivarla antes de que se la inhabiliten.

La conductora ha hablado sobre este caso a lo largo de la semana y conforme ha ido evolucionando el caso, también han ido aumentándose las discusiones y los bandos en las redes sociales. Ya que, tras lo añadido por Mayra Couto, quien afirma haber sido acosada por el actor, un montón de cibernautas han reportado las cuentas tanto de Magaly como la de la actriz.

Con todo este asunto, la periodista envió un mensaje a todos sus seguidores para informarles sobre su increíble decisión. “Mi cuenta oficial de Instagram ha sido inhabilitada momentáneamente por mí. No, no me la han desactivado, aunque hay intenciones. Me parece una desafortunada forma de protestar y peor aún, motivar o alentar, en este caso por el actor Andrés Wiese, a que un grupo de personas y ‘bots’ intenten cerrar una cuenta que tiene contenido alejado al programa de televisión", expresó.

Cabe resaltar que, la comunicadora dentro de su programa, Magaly TV La Firme, reveló que el motivo se debe a las denuncias de un grupo de gamers. "Hoy día se han lanzado jugadores de Dota, que han decidido denunciar todas las páginas de Facebook, como la de Mayra Couto, por defender a Andrés Wiese. He decidido desactivar mi página porque no voy a seguir este jueguito”, añadió.

Finalmente, la actriz Mayra Couto también cerró temporalmente su cuenta. Todo esto tras haber señalado que una serie de usuarios habría reportado su cuenta por culpa del la polémica generada con Andrés Wiese. "Voy a inhabilitar mi cuenta por un tiempo. Estoy muy orgullosa de mi. ¡Abrazos! Cualquier cosa, le escriben a Andrés Wiese para que me diga. Los quiero, por otra cuenta pequeña les mandaré las cuentas a reportar”, señaló.