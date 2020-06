Magaly Medina llama "feíto y orejón" a Edison Flores tras compararlo con Andrés Wiese [VIDEO]

Edison Flores es tendencia en el Perú debido a la exposición de chats con joven desconocida en Instagram. Sus fanáticos se pronunciaron en Twitter y Facebook haciendo que el nombre del futbolista se convirtiera en viral y, además, sacaron teorías sobre la relación de él con Ana Siucho, su esposa.

Aunque las conversaciones no tienen nada fuera de lo normal, las redes sociales estallaron, ya que algunos consideran al futbolista de la selección peruana como "el último romántico", y las presuntas conversaciones de él con alguien más que no era su esposa provocaron que miles de peruanos "se sintieran afectados".

De esta manera, Magaly Medina habló del tema Edison Flores en la última edición de su programa. La conductora comentó (entre otros puntos) lo que cuesta creer que el popular 'Orejas' le pueda ser infiel a su esposa.

"De verdad nos costaría creer (una infidelidad de Edison Flores), aunque conociendo a los seres humanos, todos son falibles, pero bueno eso ha sido la nota decepcionante del día. Ni siquiera 'Ricolás', total, los guapos y bonitos se creen los galanes, pero nuestro 'Orejas', que es feito y orejón…", comentó Medina.

Por otro lado, la 'Urraca' comparó a Edison Flores con Andrés Wiese: "A un lado tienes a 'Ricolás', no solo por su guapura y apellido, mientras que al otro lado tienes al 'Orejitas', de origen humilde, feito, orejón... No es el típico galán; sin embargo, a él lo querían por su buen corazón, porque aparentemente era la imagen total de la fidelidad y el amor encarnado en una sola persona".

Edison Flores se pronuncia sobre chats

Edison Flores y chats privados en Instagram

Edison Flores: ¿Qué edad tienes?

Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú?

Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?

Ana Siucho deja intrigante mensaje en Instagram

La esposa de Edison Flores utilizó sus redes sociales para escribir un inquietante mensaje que ha dejado pensando a más de uno. Ana Siucho aseguró que no tomará venganza contra quien alguna vez le haya hecho daño.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, aseguró la hermana del también futbolista Roberto Siucho.

Además acotó: “Pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día regresará”.

¿Cómo reaccionó Edison Flores?

Tras publicarse la conversación con la joven de 20 años y, pese al mensaje de Ana Siucho en redes sociales, 'Orejas' no ha respondido directamente y solo se ha limitado a colgar una fotografía suya en una de sus historias de Instagram. Imagen en la que se le ve entrenando con el DC United. ¿Significará algo?

¿Qué publicó Edison Flores?

La imagen colgada en Instagram por el volante nacional creó un gran alboroto en redes sociales. Sucede que la fotografía viene acompañada de una parte de la canción "Fe", la cual le pertenece al cantante urbano Sech. "Un phillie prendí, tu gata cree en mí (yeah). Si jodes mucho te dejo los peines empty'Toy en el bloque, to' vesti'o de Fendi (Fendi) Les saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí", señala la letra.