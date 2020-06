¿Borró las fotos con su esposa? Edison Flores cuenta la verdad

Edison Flores se pronunció sobre la difusión de supuestos "chats privados" con una joven desconocida por medio de Instagram. El futbolista no tardó mucho en pronunciarse al respecto para aclarar lo sucedido con sus redes sociales, esto luego que se asegurara que había borrado las fotografías con su esposa Ana Siucho.

El popular 'Orejas' se mostró enfático vía Instagram, red social que escogió para aclarar el panorama que se dio a conocer el último miércoles en una página de la misma red social.

“Lo que se muestra en la cuenta de Instagram que me cita es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia la persona con la que hablo”, comentó Flores.

¿Edison Flores borró las fotos de su esposa en Instagram?

Al respecto, el futbolista de la selección peruana se mostró enfático, ya que detalló ciertos puntos que algunos no tomaron en cuenta al momento de confirmar que él había eliminado las fotografías con Ana Siucho a raíz del "escándalo" por las conversaciones con una tercera persona.

"Hasta he visto notas donde mencionan que he borrado fotos de mi Instagram con mi esposa. Normalmente no subo muchas fotos ni de ella, ni de mi familia, por si se han percatado. La última vez que subía una fue en mi cumpleaños en Mayo y como podrán revisar en mi feed, ahí están", aseveró.

Edison Flores y chats privados en Instagram

Edison Flores: ¿Qué edad tienes?

Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú?

Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?