Magaly Medina sobre Yvonne Frayssinet: “Esta señora no me merece ningún respeto" [VIDEO]

Andrés Wiese se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la publicación de chats suyos con una joven menor de edad vía Instagram. El actor que ganó gran popularidad por su personaje de Nicolás en 'Al Fondo Hay Sitio', viene siendo noticia por estos días.

Sin embargo, la exposición de chats no ha sido lo único por lo cual Andrés está en boca de todos, pues Mayra Couto, su compañera en AFHS con el personaje de Grace, lo señaló acusándolo de haberla acosado en más de una oportunidad.

En este caso, varios personajes de la popular serie han salido a dar su versión; algunos apoyando a Wiese y otros dándole su respaldo a Mayra Couto.

Una de las que decidió apoyar al joven actor es Yvonne Frayssinet, también actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' con el personaje de Francesca Maldini. Ella le dio todo su respaldo a Wiese de la siguiente manera.

"Conozco a Andrés Wiese y siempre demostró a cabalidad su decencia, de haber sabido que le hubiera faltado el respeto a alguna compañera, todos nos hubiéramos enterado y no lo hubiéramos permitido. Hemos trabajado muy juntos durante más de ocho años y siempre fue un caballero. No permitamos que los medios sigan destruyendo vidas, basta ya”, comentó.

Magaly Medina en contra de Yvonne Frayssinet

Sin embargo, la actriz nunca esperó que Magaly Medina respondiera a su declaración comentando que ella no merecía su respeto.

“De Yvonne Frayssinet que podemos decir. “Esta señora no me merece ningún respeto, lamentablemente. Pasemosla porque no me interesa un pepino lo que pueda decir. No podíamos esperar otra cosa. Ella se llevó muy adentro el papel de Maldini y como la Couto interpretaba a una Gonzales, ella no habla de la chusma”, comentó la 'Urraca' en su programa de televisión.