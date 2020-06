Federico Salazar recibe crítica de vecina y Urresti lo 'consuela': "Apechugar nomás debes"

Federico Salazar recibió críticas esta mañana de parte de una vecina de La Victoria. Sucede que un reportero de América Noticias acudió hasta el mencionado distrito para informar sobre un grupo de vecinos que se habían organizado para rechazar la presencia de ambulantes en sus calles.

El periodista cuestionó a las personas por tener bates y palos y señaló que estaban incurriendo en actos delincuenciales. Esta declaraciones molestaron a una señora quien acusó al comunicador: "¿Cómo va a decir eso Federico Salazar? (...) Ese señor siempre se expresa mal".

Los usuarios de Twitter no tardaron en hacer viral el video y el nombre del comunicador es tendencia. Ante ello, el congresista Daniel Urresti le escribió un mensaje irónico en sus redes sociales. "Estimado, apechugar nomás debes", le recomendó.

¡Pobre Federico Salazar! Una humilde vecina de La Victoria lo destruyó con solo tres palabras: #FedericoHablaEstupideces. Estimado, apechugar nomás debes. pic.twitter.com/7gvHCmFCAy — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) June 11, 2020

Es importante mencionar que, durante la transmisión en vivo, Federico Salazar no se quedó callado y defendió su postura, explicando las razones por las que los vecinos podrían ser delicuentes

"Tú mismo has visto la agresividad entre los ambulantes", le mencionó al reportero del lugar, para luego proseguir: "No hemos dejado de informar eso, ni sobre la basura. No apoyamos a nadie, ni a los ambulantes ni a los vecinos, solo informamos y emitimos un juicio".

"Cuando hemos visto esa gente con palos y bates, esas son actitudes delincuenciales, lo siento pero lo son. Tal vez no son delincuentes, pero si usan esos palos, es una situación de violencia", agregó.