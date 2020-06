Andrés Wiese presentará peritaje técnico por presunto chat con la Beba Army que salió en Magaly TV

El caso de Andrés Wiese continúa desatando polémica en las redes sociales. En esta ocasión, Magaly Medina dio a conocer unos supuestos chats entre el actor y la Beba Army, un grupo cibernético denunciado por la conductora de haber intentado eliminar su perfil oficial de Instagram.

"Hay una cosa que sí tengo que decir que me parece grave, esta es una conversación donde a él (Andrés Wiese) le consultan (...) este grupo de videogamers, parece que todas son mujeres, como un club de fans", aseguró Medina.

Asimismo, Magaly Medina no dudó en llamar "terrucos cibernéticos" a los integrantes de la Beba Army. "He desactivado mi cuenta cuando esta jauría de inadaptados comenzó a amenazarme en redes sociales de que la iban a denunciar para que Instagram me la censure y Facebook también. La he desactivado porque a mí ningún grupo de mocosos malcriados, intolerantes y que no han sido bien criados en el espectro de saber respetar la opinión diferente de la gente, creen que, haciendo este tipo de ataques cibernéticos, puede hacer que uno deje su trabajo", aseveró.

Reacciones en Twitter

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron tras las declaraciones de Magaly Medina. Decenas de cibernautas indicaron que las conversaciones lanzadas por la 'Urraca' no son reales.

#Magaly saca fotos de la #BebaArmy, si tan solo supiera que son falsas :v. Preparate que te cae tu rica denuncia @magalyperu pic.twitter.com/TS9h8Noudz — Daniel (@tr4kda) June 11, 2020

#BebaArmy jajajaja lo curioso es que el mensaje que da el supuesto Andres Wiese esta mal redactado. No entiendo como es que su equipo de Producción se Magaly no se dieron cuenta que la foto es falsa!! 😂 pic.twitter.com/KDHyYycr9S — Alexander QV (@Aleshww) June 11, 2020

Rodrigo González público está historia en su instagram. Historia que ya la elimino. Porque? Porque es falso!! Magaly esta en serios problemas al afirmar que esa conversación es cierta y hacer un escándalo de eso. @AndresWieseR

La Beba Army #bebaArmy #MagalyTVLaFirme

Compartan! pic.twitter.com/evwKNf5qGv — GV 👑🔝 (@paty5435) June 11, 2020

Ahora, Andrés Wiese decidió utilizar su cuenta de Twitter para pronunciarse. El artista de 36 años negó que haya sido "el autor de la conversación del chat difundido" en Magaly TV: la firme el último miércoles. Además, el popular 'Ricolás' remarcó que no está fomentando la violencia las redes sociales.

De igual manera, Wiese Ríos aseguró que la conversación mostrada en el mencionado programa de espectáculos es falsa. "Yo nunca haría un pedido de este tipo a nadie. Presentaré el peritaje técnico sobre este tema en su momento.", señaló.

Andrés Wiese se pronuncia sobre acusación de Mayra Couto

Andrés Wiese mediante su cuenta oficial de Facebook afirmó que nunca acosó a Mayra Couto."Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa", manifestó.