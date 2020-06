Richard Swing asegura no tener ningún tipo de relación con Martín Vizcarra [VIDEO]

El cantante Richard Cisneros, conocido en el mundo artístico como Richard Swing, negó este viernes, durante su intervención en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, tener algún tipo de relación con el presidente de la República, Martín Vizcarra.

El artista agregó que luego de la campaña presidencial no tuvo ninguna comunicación con el actual mandatario y que este no lo recomendó para trabajar en el Ministerio de Cultura. Asimismo, también habló sobre Salvador del Solar y comentó que lo conoció cuando fue a conversar con él por un tema técnico.

“Lo pueden verificar en las visitas. No recuerdo el día, fue una reunión corta, de 15 o 20 minutos, donde le expliqué mis proyectos A raíz de esa conversación es que se consideró que tal vez el proyecto que yo estaba presentando podría hacerlo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)”, especificó

Por otra parte, Richard Swing señaló que participó activamente en la campaña de PPK y fue el artista encargado de dos canciones para la segunda vuelta electoral. Además, Swing confirma que coordinaba con Susana De la Puente sobre los arreglos musicales, a través de Patricia Miloslavich.

Recordemos que este caso salió a la luz luego de un reportaje emitido por el programa Magaly TV la Firme, que daba cuenta de sueldos exorbitantes en favor de Cisneros. Es preciso señalar que el presidente Martín Vizcarra confirmó que lo conoce, sin embargo, no son amigos.

"(...)Y no he recomendado a él ni a ninguna persona a un cargo público y eso pueden dar fe los ministros. ¡No he recomendado a cargo público ni a el señor Cisneros ni a nadie! Somos enfáticos con esto", sentenció el mandatario en una oportunidad.