Magaly interrumpe transmisión de su programa por reportaje que era para adultos [VIDEO]

Magaly Medina ha estado en boca de los internautas en las últimas horas por la disputa que tuvo con la 'Beba Army', grupo de jóvenes jugadores de Dota 2. La presentadora se solidarizó con Mayra Couto tras la denuncia que hizo contra Andrés Wiese y el conjunto en mención se unió para bloquearle la cuenta de Instagram a la presentadora y a la actriz.

Tras este enfrentamiento, Magaly Medina continuó con los informes que presenta día a día sobre la farándula peruana. Recientemente una de estas notas causó controversia entre sus televidentes, al punto que ella misma tuvo que pedir disculpas públicas.

¿Qué ocurrió? Resulta que el pasado viernes 12 de junio, su equipo de producción emitió un informe sobre cómo atraviesa Aída Martínez la cuarentena por el coronavirus. De un momento a otro, la nota mostró imágenes subidas de tono, motivo por el que Magaly tuvo que cortarlo.

"Pido mil disculpas al público por las escenas subidas de tono que acabamos de transmitir. Ha sido, y lo digo como directora periodística de este programa, un error mío porque desgraciadamente es una nota que no vi, no se me enseñó. A veces suelo confiarme en que ya lo revisaron, nadie la había revisado", sostuvo la presentadora de "Magaly TV La Firme".

Posteriormente, Magaly Medina volvió a pedir disculpas a todos sus televidentes y manifestó que este problema lo solucionaría internamente con todo su equipo de trabajo,

"Lo siento muchísimo por la grosería, hay formas de poner las cosas, eso lo arreglaremos internamente. Mil disculpas por los que han tenido que ver", concluyó la presentadora de espectáculos.

De acuerdo con las imágenes, Magaly Medina se mostró incómoda con el error cometido por su equipo. Hasta el momento se desconoce la conversación que tuvo internamente; sin embargo, no se descarta que haya llamado la atención a quienes conforman "Magaly TV La Firme".