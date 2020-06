Mayra Couto a compañeros de AFHS: "Si alguien de prensa los llama, por favor, bloquéenlo"

Tras la denuncia que Mayra Couto realizó contra Andrés Wiese afirmando haber sido acosada por el actor, se desencadenaron opiniones divididas, ya sea por los usuarios o por los actores que manifestaron su postura en redes sociales durante los últimos días.

Es así como en el dominical de Día D realizó un reportaje y mostró un chat que se había filtrado en la internet, siendo Mayra Couto la protagonista. La recordada 'Grace' pidió a sus excompañeros que no brinden declaraciones a la prensa en caso de ser consultados por la revelación pública realizada hace algunos días.

“Si alguien de prensa los llama, por favor, bloquéenlo. No hablen del tema, por favor”, escribió Mayra Couto en Whatsapp.

Posteriormente, la actriz que actualmente radica en Cuba, envió una cadena de mensajes a cada personaje que compartió set con ella. Por el momento, se desconoce quien filtró la captura de pantalla.

“Este es un mensaje en cadena a la gente de Al fondo hay sitio. Lamento afectarlos. No voy a hablar con la prensa y les pido que no lo hagan. Estoy tranquila hoy. Gracias por preocuparse”, indicó.

Por otra parte, el actor Andrés Wiese se pronunció a través de sus redes sociales, sobre la denuncia de una menor de edad y además, afirmó que jamás acosó ni maltrató a Mayra Couto cuando formaron parte de Al fondo hay sitio.

“Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, señaló.

“Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa. Varios miembros del equipo ya se han manifestado al respecto durante el día de hoy. Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener está actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar”, afirmó.

Mayra Couto cierra su Instagram

La actriz reveló que tras las constantes denuncias a su cuenta de Instagram, se tuvo que ver forzada a suspenderla temporalmente para que la misma empresa no le cierre el perfil definitivamente.

"Voy a inhabilitar mi cuenta por un tiempo. Estoy muy orgullosa de mi. ¡Abrazos! Cualquier cosa, le escriben a Andrés Wiese para que me diga. Los quiero, por otra cuenta pequeña les mandaré las cuentas a reportar”, expresó Mayra Couto.