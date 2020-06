Jossmery Toledo denunciará a expareja PNP por exponer fotos íntimas

Luego de que Jossmery Toledo manifestara su indignación en Instagram por la filtración de fotos y videos íntimos, la expolicía tomará cartas en el asunto y denunciará a su expareja, ya que según la hoy influencer, él habría difundido el material en las redes sociales.

Asimismo, el doctor Stefano Miranda, abogado de Toledo, anunció que el sujeto podría recibir hasta cuatro años de cárcel y el pase inmediato al retiro por parte de la PNP.

“Esta situación se agrava porque ha sido compartido en una red pública como el Facebook. Además, la persona pasaría inmediatamente al retiro por parte de su institución”, añadió el letrado, anunciando que en las próximas horas denunciará al policía ante el Poder Judicial y la PNP.

Por otro lado, Jossmery Toledo aprovechó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje a sus seguidores por el mal momento que está viviendo tras la violación a su privacidad.

“Me siento mal, no puedo creer que esto me esté sucediendo. Pero tengo un mensaje para todos, en especial para los que están buscando mis imágenes y videos íntimos: eso está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros”, escribió.

Jossmery Toledo aseveró que no se arrepiente de haber grabado imágenes íntimas, pero lamentó que el sujeto haya traicionado su confianza.

“No me arrepiento, no tengo de qué. Todas las personas tienen el derecho de vivir su sexualidad como mejor les plazca. Lo que está mal es traicionar la confianza de alguien, sobre todo si se supone que esa persona es especial para ti. Lo que está mal es difundir material íntimo, eso es violencia de género y vulneración del derecho a la intimidad”, manifestó.