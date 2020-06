Ivana Yturbe se expresa tras supuesto chat íntimo de Beto Da Silva [VIDEO]

A lo largo de la semana pasada ocurrieron varios escándalos en las redes sociales y la televisión peruana, uno de ellos fue el de Beto Da Silva y sus supuestos chats íntimos con una joven. Ante esto, Ivana Yturbe decidió pronunciarse dejó muy en claro que su relación se encuentra completamente estable y no podrán tumbarla.

Hace semanas se confirmó la relación amorosa entre el futbolista de Alianza Lima y la modelo e integrante de Esto es Guerra. No obstante, en los últimos días apareció un chat donde se observaba la cuenta oficial del delantero y aparentaba mandarse fotos íntimas con otra mujer que no era su pareja, cosa que estalló en las redes sociales.

Sin embargo, el atacante negó todo y señaló que no es un chat suyo, que es editado y que no hay pruebas contundentes. Por ese motivo, Ivana salió a defender a su pareja y arremetió con todas esas personas que buscan causarles daño o verlos separados.

“Ni siquiera lo vi. Él mismo me dijo, yo estoy enfocada en otras cosas. Trato de estar no tan metida en mis redes sociales. De verdad, espero que la gente que está haciendo esto, deje de hacerlo. Le fastidia (a Beto), de hecho que no le gusta que me fastidien. Él no sabía mucho cómo era el mundo del espectáculo”, expresó la modelo.

Además, expresó su molestia contra todos aquellos que quieran incentivar el morbo y perjudicar a otras personas. “Sé que son personas infelices. Estoy súper feliz, enfocada en cosas lindas. Beto y yo estamos enfocados en esas cosas, lo demás son como piedritas que nos ponen en el camino”, culminó la chica reallity.