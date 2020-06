Aída Martínez niega realizar videos íntimos mediante Zoom

Los escándalos en redes sociales y la televisión peruana nunca cesan. Esta vez, Aída Martínez se pronunció víctima de varios comentarios a través de Instagram de hombres que piensan que ella realiza shows privados vía Zoom, plataforma para video conferencias, y que le exigen fotos íntimas a cambio de una suma de dinero.

Desde hace un tiempo se creó el rumor acerca de la modelo, quien supuestamente, y debido a los pocos ingresos económicos durante la cuarentena, se había dedicado a realizar shows a través de video llamadas y a enviar fotos íntimas a sus seguidores.

Sin embargo, esto ha sido totalmente desmentido por la misma Aída Martínez, quine indignada se expresó sobre el asunto. "Chicos, están súper desinformados. No sé de donde han sacado que yo estoy haciendo shows privados por zoom. La gente me escriben por inbox y me dicen cuánto cobro por un show”, expresó.

Además, aclaró que el único espectáculo que realiza es mediante otra plataforma y es en compañía de otra modelo. “Quiero aclarar que el único show que realizó es a través de un grupo privado de Facebook. Pero antes hay que suscribirse. Y no es para una sola persona, sino para un grupo que paga por verme a mi y a Xoana González en lencería”, añadió a través de historias en Instagram.

Finalmente, la modelo también comentó acerca de una foto en la que sus bustos habían sido censurados por alguno medios web. “Por muchos años me ‘bulearon’ en el colegio por mis senos grandes y ahora lo tapan como si fuera una arma blanca. ¡Qué les pasa!”, culminó.