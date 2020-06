Aída Martínez se molestó con medios que censuraron sus senos [VIDEO]

Luego de publicar un video mostrando su molestia ante una censura recibida en el programa de Magaly Medina, el cual fue rebotado por varios portales web, la modelo Aída Martínez volvió a usar sus redes sociales para mostrarse indignada con algunos medios de comunicación.

En el nuevo clip que subió a su cuenta de Instagram, Aída Martínez volvió a hacer pública su incomodidad porque varias webs editaron su video anterior, añadiendo mosaicos o difuminados en sus senos.

"Me he dado cuenta de que toda la prensa escrita ha puesto un mosaico en mis tetas, como si fuera un arma blanca, como si fuera un miembro viril real. ¿Qué tienen en contra de mis pechos? ¿En qué les afecta mis pechos? ¡Así soy!", reclamó la arequipeña en sus redes sociales.

Ante dicha incomodidad, Martínez reveló a todos sus fanáticos que, a lo largo de su vida, ha sufrido bullying debido al tamaño de sus senos y no le parece justo que ahora —siendo una mujer superada y empoderada— le censuren por ello.

"Por años he sufrido bullying por el tamaño de mis senos, me han destruido terriblemente, me han puesto apodos en el colegio. Sentía que mis senos no iban con mi cuerpo. Hasta hace unos años atrás no podía mostrar mis pechos porque pensaba que estaba mal y ahora que por fin puedo hacerlo me ponen un mosaico como si fuera un delito", reveló.

Respecto al reportaje que le censuraron en el programa de Magaly Medina, Aída Martínez detalló que este será emitido en la semana, así que sus fanáticos pueden estar a la expectativa.