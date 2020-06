Nicola Porcella sufre lesión en el tobillo durante su estreno en 'Guerreros 2020'

Este lunes, Nicola Porcella se estrenó en la televisión mexicana para el nuevo reality del país azteca, 'Guerreros 2020'. No obstante, el ex capitán de Las Cobras no pudo debutar con pie derecho y sufrió una lesión en el tobillo durante la competición.

El modelo comenzó el programa con gran emoción, hasta que le tocó enfrentar a su similar, Memo Corral, en un duelo de velocidad y agilidad. El ex 'Esto es Guerra' llevaba una ligera ventaja y todo hacía indicar que ganaba el punto, pero al final terminó perdiendo el encuentro.

Fue cuestión de minutos para que las cámaras enfoquen a Nicola y lo capten tendido en el suelo, donde al instante acudieron los médicos del programa para brindarle primeros auxilios al ‘Capitán histórico’.

Tras algunos momentos de angustia por parte de su equipo, Nicola pudo reponerse y explicó lo sucedido. “Un mal movimiento a la hora de caer, se me dobló el tobillo para adentro y por eso paré un poquito. Traté de seguir, está en mi sangre competir, pero ya al final no me dio el tobillo para poder continuar”, expresó el ex guerrero.

Sin embargo, y para tranquilizar a la multitud, el ex Sport Boys señaló que pase lo que pase, él seguirá compitiendo. “Si yo he venido acá, es para competir lesionado o no”, culminó ante las palmas del público.