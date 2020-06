Alondra García Miró se da apasionado beso con Pablo Heredia en telenovela [VIDEO]

Alondra García Miró es una de las modelos más reconocidas en el Perú. La ahora novia del futbolista Paolo Guerrero ha incursionado en la actuación con el papel protagónico de la telenovela Te volveré a encontrar, transmitida por la señal de América Televisión.

En su participación, la modelo y empresaria ha dejado buenas impresiones; sin embargo, hace algunas semanas se armó un “escándalo” debido a algunas palabras de Paolo Guerrero, quien dijo que no estaría con ella si tuviera que besar a alguien más que no sea él, incluso en la actuación.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", comentó Paolo Guerrero en una transmisión en vivo con Jefferson Farfán.

De inmediato las críticas se hicieron notar por medio de las redes sociales, calificando los comentarios del 'Depredador' como machistas: “Nunca Paolo Guerrero ha sido de mi agrado, y con esos comentarios machistas solo se termina de pintar de cuerpo entero y la otra tipa Alondra con su respuesta, una vergüenza de mujer, eso no es amor en ningún lado”, comentó una usuaria en Twitter.

Ahora, la modelo Alondra García Miró protagonizó una romántica escena con el actor Pablo Heredia en la que ambos se dan un apasionado beso; no obstante, lejos de comentar en sí la escena, usuarios en Instagram se preguntaron qué es lo que dirá Paolo Guerrero al respecto.

“¿Qué dirá Paolo Guerrero al respecto?”, “Ahora, ¿qué dirá Paolo Guerrero? Dijo que no quiere ver a Alondra besándose en una novela; pues este es el primer beso de muchos que se vienen”, fueron algunos de los comentarios.