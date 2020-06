Pold Gastello: actor reveló que inquilino venezolano salvó su vida [VIDEO]

Como es de conocimiento público, Pold Gastello contrajo la COVID-19 hace algunas semanas, motivo por el cual tuvo que estar en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) para recuperarse del terrible virus que actualmente está azotando al mundo.

El reconocido actor peruano, que se ganó el cariño de todos los televidentes por sus grandes actuaciones, pudo salir reconfortante de dicha situación que alarmó a todos sus compañeros del mundo artístico.

“Yo había llevado a mi hermano a emergencia (por la COVID-19). Mi hermano ya estaba mal (...) Yo iba con mascarilla a la casa de mi papá, también ayudaba a mi hermana con las compras. Yo estaba con las fiebres altas que iban y bajaban, perdí el sentido del olor. Mi problema fue que me estresé mucho y mis defensas bajaron mucho", reveló a Ethel Pozo.

Es así como el artista contó para las cámaras de América Hoy la gran ayuda que tuvo por parte de su inquilino venezolano cuando no pudo soportar más la gravedad de la enfermedad que lo aquejaba.

"Un día antes yo llamo a mi inquilino, venezolano, y le digo: ‘Ven mañana a las 8 de la mañana’. Si yo no le llego a decir eso a él, nunca nadie llega a las 8 de la mañana y él es el que me encuentra. Si no sucede esa casualidad probablemente cuando nos encontraban mi hermano y yo ya estábamos graves", aseveró.