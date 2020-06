Cuenta de Mayra Couto en Instagram se reactivó, pero no tiene acceso: "No me hago responsable de mensajes"

La denuncia de acoso sexual que hizo Mayra Couto contra Andrés Wiese desató polémica en las redes sociales. Eso no es todo. La artista deshabilitó su cuenta oficial de Instagram tras sufrir ataques cibernéticos.

"Voy a inhabilitar mi cuenta por un tiempo. Estoy muy orgullosa de mí. Abrazos. Cualquier cosa le escriben a Andrés Wiese para que me diga. Las quiero. Por otra cuenta pequeña les mandaré las cuentas a reportar", escribió Couto a sus seguidores.

Después, la artista de Al fondo de hay sitio decidió no quedarse con los brazos cruzados y creó otra cuenta donde realizó una transmisión en vivo con sus fanáticos. Sin embargo, el último 15 de junio el Instagram oficial de Mayra Couto (coutomayraof) se reactivó.

Ante ello, la recordada 'Grace' se pronunció mediante su Twitter. En su mensaje, la joven de 28 años aseguró que no tiene cómo ingresar a dicha cuenta y remarcó que no se hace responsable "por los contenidos que se viertan ahí".

"En este momento no tengo acceso a mi cuenta oficial de Instagram y no me hago responsable por los mensajes o publicaciones que se viertan ahí", señaló Mayra Couto.

Andrés Wiese se pronuncia sobre acusación de Mayra Couto

Andrés Wiese a través de su Facebook afirmó que nunca acosó a Mayra Couto."Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa", manifestó.