Francesco Manassero aseguró que Jaime Bayly lo invitaba a su cuarto para hablar por teléfono

El fútbol peruano tiene una gran cantidad de historias curiosas. Una de ellas está dando la hora en las redes sociales. Nos referimos a la anécdota que protagonizó Francesco Manassero junto a Jaime Bayly y Chemo del Solar.

En diálogo con un medio local, Francesco Manassero se animó a contar sobre la amistad que mantuvo con el popular 'Niño terrible'. El exfutbolista del combinado Bicolor aseguró que lo conoció en un viaje de la selección peruana.

"Había escrito bien de mí en un diario y coincidimos en un avión. Íbamos a jugar un cuadrangular con la selección a Trinidad y Tobago, y me acerco a agradecerle. Él era chiquillo, muy tímido, y nos quedamos conversando.", explicó Manassero.

Sin embargo, no todo quedó ahí. Tras el vuelo, Manassero Zegarra y Jaime Bayly se encontraron en la concentración de la Blanquirroja. "En el hotel lo encuentro y me dice: 'Si quieres llamar a Lima a tu enamorada ven a mi cuarto, hablas y así no pagas nada'. Subimos con 'Chemo' y hablamos dos horas cada uno.", manifestó.

De igual manera, Francesco Manassero también afirmó que "con el tiempo asistió a dos programas" de Jaime Bayly. "Nunca más supe de él hasta que salió lo del libro (No se lo digas a nadie).", agregó.

En tanto, el expresidente de la Agremiación enfatizó que "nunca pasó nada" con el conocido escritor. "Un día llego a entrenar y los compañeros empiezan a vacilarme, yo no sabía nada. Creo que en Caretas habían sacado esa parte del libro en el que supuestamente hablaba de mí y no lo tomé a mal.", señaló Manassero al diario Trome.