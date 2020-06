Abel Lobatón sobre su primera nieta: "Ojalá venga con una panadería bajo el brazo" [VIDEO]

A poco del Día del Padre, Abel Lobatón y su hija Samahara tuvieron una entrevista con un programa de espectáculos, en la que se conocieron mayores detalles de cómo el exfutbolista se enteró que será abuelo.

"Uno conoce a sus hijos y ya asumía que algo pasaba. Ella me preguntó qué estaba haciendo y me dijo que quería conversar conmigo. Cuando me dijo que estaba embarazada, solo le dije que había que salir adelante", dijo Abel Lobatón.

Respecto a esa nueva etapa, en la que la hija de Melissa Klug se convertirá en madre, el exjugador de fútbol realizó algunas bromas y también lo asumió con responsabilidad.

"Es parte del proceso de ir madurando. Yo amo a mis hijos y siempre estar´pe para ellos. Ahora que viene la primera nieta espero que venga con una panadería bajo el brazo", dijo entre risas.

Debido a la situación que vive el país, los domingos no se puede salir a la calle, por lo que ella intentará saludar a su papá el sábado.

"Él es todo para mí, lo amo. Sabe que lo adoro con todas mis fuerzas", dijo Samahara en la previa del Día del Padre. Cada cosa que hago es para que se sienta orgulloso de mí. Mi papá es mi mejor amigo", dijo Samahara Lobatón.