El wasap de JB prepara parodia de la presentación de Richard Swing en el Congreso

El cómico Jorge Benavides anunció que para la edición de este sábado del programa El wasap de JB alista una parodia de la presentación de Richard Swing ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

El humorista informó la noticia con un foto que publicó en su cuenta oficial de Instagram y sus seguidores comentaron que se muestran muy ansiosos por ver la secuencia. En la imagen se observa que en el sketch también participará Carlos Vilchez y Joao.

Recordemos que el cantante Richard Cisneros negó tener algún tipo de relación con el presidente de la República, Martín Vizcarra. Él agregó a los legisladores que luego de la campaña presidencial no tuvo ninguna comunicación con el actual mandatario y que este no lo recomendó para trabajar en el Ministerio de Cultura.

Este caso salió a la luz luego de un reportaje emitido por el programa Magaly TV la Firme, que daba cuenta de sueldos exorbitantes en favor de Cisneros. Es preciso señalar que el presidente Martín Vizcarra confirmó que lo conoce, sin embargo, no son amigos.

"(...)Y no he recomendado a él ni a ninguna persona a un cargo público y eso pueden dar fe los ministros. ¡No he recomendado a cargo público ni a el señor Cisneros ni a nadie! Somos enfáticos con esto", sentenció el mandatario en una oportunidad.

Por otra parte, es importante mencionar que podrás ver a Jorge Benavides imitando a Richard Swing este sábado a las 8 p. m. en El wasap de JB por Latina.