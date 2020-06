Laura Bozzo enumera todas las operaciones que se ha realizado [VIDEO]

Con una sinceridad inconmensurable y muy fiel a su estilo pícaro y directo, la avezada presentadora de televisión Laura Bozzo reveló la cantidad de operaciones que se ha realizado a lo largo de los años para verse mejor estéticamente.

No es para nada un secreto que la peruana se ha sometido a algunos 'retoques' durante su carrera artística. Es más, ella misma los ha contado en reiteradas oportunidades, aunque en esta ocasión dio un poco más de detalles.

"Me he hecho las teta, una vez me hice como una especie de lipo en las rodillas. En la cara me hago mucho plasma, células madres, me pongo colágeno. Me he puesto una especie de hilos rusos que consiguen devolver firmeza al óvalo facial y tensar la piel del cuello", dijo Laura Bozzo.

Durante esta conversación vía Instagram añadió que su idea de hacerse retoques estéticos no es aparentar tener 30 años dado que eso roza lo ridículo. "Tampoco quiero aparentar treinta años cuando no los tengo", aseguró.

Bozzo contó que sus operaciones se las hace en Colombia, donde conoce doctores muy buenos, según su experiencia y gusto, los cuales no realicen métodos muy invasivos al cuerpo.

Para finalizar el tema de las operaciones en su cuerpo, la conductora de televisión dejó miuy en claro que sí se realizaría alguna otra operación en el futuro.