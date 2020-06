Alondra García Miró y doña 'Peta' 'acuerdan' fecha límite para boda de Paolo Guerrero [VIDEO]

A través de una videollamada elaborada por la producción del programa En Boca de Todos de América TV, Alondra García Miró y doña 'Peta' tuvieron un ameno reencuentro, en el que conversaron de todo un poco, incluyendo la posible boda de su hijo.

La madre de Paolo Guerrero no dudó ni un segundo en afirmar que quiere una boda lo más pronto posible dado que la pareja ya se ganó su bendición.

"Quiero que Alondra se quede con Paolo. Lo más pronto que sea, que se casen ya, yo les doy su bendición a ellos para que les vaya todo bien", dijo la señora Petronila.

Sin embargo, un poco más calmada, Alondra García Miró aseguró que le gustaría casarse con el capitán de la selección peruana en el año 2022 como máximo.

Eso no quiere decir que no hayan ganas por el momento o no sea algo que le ilusione. "No me he puesto a pensar a detalle cómo sería, pero me gustaría que sea algo familiar, algo bien íntimo", ahondó la actriz.

Como se sabe, Alondra y doña 'Peta' tienen una muy buena relación , la cual siempre queda en evidencia cuando están juntas.

"La extraño mucho en verdad. Nunca nos hemos quedado tanto tiempo sin vernos y ahora sí han pasado varios meses", reveló García Miró sobre su suegra.