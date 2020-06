Sin barba crecida: Ricardo Gareca sorprende con nuevo look en cuarentena

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, sorprendió el pasado 18 de abril con un aspecto bastante curioso durante su aparición en la pantalla chica. El popular 'Tigre' presentó una barba crecida que desató una serie de memes en las redes sociales.

Después, Ricardo Gareca tomó la palabra para pronunciarse al respecto. "La barba, cuando se estableció esta cuarentena, dije 'no me la voy a afeitar hasta que salga'. Imagínate que vamos 70 días y hasta el 30 de junio sigue todo esto. Cuando recupere mi vida normal, me afeitaré", aseguró Gareca el último 26 de mayo en RPP.

Ahora, tras regresar a la Videna para planificar el arranque de las Eliminatorias Qatar 2022, Ricardo Gareca recibió la visita del barbero Antonio de la Fuente para estrenar un nuevo look: el estratega argentino le dijo adiós a la barba larga y al pelo desaliñado.

"A un metro de distancia con el 'profe' Ricardo Gareca. ¡Gracias por la confianza! Y como dice él: 'Todo estará bien, tengamos fe", escribió Antonio de la Fuente en su cuenta de Instagram. En las imágenes podemos observar que ambos tomaron las medidas correspondientes para prevenir contagios del nuevo coronavirus

El plan de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca se encuentra analizando videos del combinado Bicolor con los scouting. Revisa partidos, analiza nuevamente el rendimiento de los futbolistas y toma nota de los detalles a corregir.

En tanto, Nolberto Solano también participa eventualmente de las reuniones de trabajo. El comando técnico tiene en agenda visitas a los clubes en Lima para supervisar los entrenamientos antes del reinicio de la Liga 1 Movistar.