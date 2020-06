Cristian Rivero tuvo tenso momento con Gisela en Teletón: "Quien tiene la productora eres tú" [VIDEO]

Gisela Valcárcel y Cristian Rivero protagonizaron un incómodo momento durante la transmisión de "Por un Perú sin hambre" de la Teletón. En el evento que recauda fondos para las personas más necesitadas, la dupla de conducción fue parte de un tenso momento que rápidamente se propagó en redes sociales.

Ambos venían conduciendo el espacio que se transmitió por Facebook cuando Gisela Valcárcel comenzó a dar los números de cuenta para que las personas puedan apoyar esta causa. De inmediato, un comentario de la ‘Señito’ hizo que Cristian Rivero le respondiera de la forma menos esperada.

“(…) Pensé que te estaba quitando el texto, Cris”, comentó Gisela, a lo que Cristian Rivero le respondió: “No, no, no. Por favor, y si me lo quitas no me sorprende tampoco, dale nomás”, refirió el conductor.

De inmediato, Gisela Valcárcel trató de poner paños fríos a la situación comentando que “ya había cambiado” y que no le volvería a quitar los textos. “No, Cris. Te quiero decir que he cambiado”, precisó.

Cristian Rivero no aguantó la risa y comentó: “Ja, ja, ja, ja, ja, eso no lo creo, lo importante es que tú le digas a la gente cómo votar”. Gisela Valcárcel no se quedó callada y dijo: “Eso está mal, la burla pública. Cris, he cambiado en esta cuarentena, ya no interrumpo”, refirió.

El conductor recordó una anécdota de alguna oportunidad cuando compartieron espacio de televisión y Gisela “le quitaba pantalla”. Rivero contó: “Yo me acuerdo cuando trabajábamos en un programa juntos. Yo me acercaba y decía: ‘Es mi momento para salir en cámaras’. Me ponía al costado de ella y Gisela decía: ‘Señor director, sígame’, y se iba para un lado. Solo me dejaba”.

Finalmente, Cristian Rivero respondió a la insinuación de Gisela Valcárcel sobre volver a trabajar juntos. “Quien tiene la productora eres tú, no soy yo”, acotó.