'Chibolín' molesto con sus hijas porque no le regalaron nadad en el Día del Padre

El pasado domingo se celebró el Día del Padre en todo el Perú y en gran parte del mundo. No obstante, uno de los personajes de la televisión peruana, Andrés Hurtado, 'Chibolín' se mostró indignado ante la falta de detalles por parte de sus dos hijas mayores, Josetty y Génesis Hurtado.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el conductor mostró a sus seguidores el tierno regalo que le había hecho su hija menor, Lucianita, y se mostró incómodo debido a que no recibió nada de sus hijas más grandes, de las que esperaba más.

“Mi Lucianita me hizo esta belleza”, expresó el popular ‘Chibolín’ acompañando una imagen en redes sociales, donde su pequeña y él cargan dos dibujos que ella le hizo, en el que también se observa la frase “Feliz Día Papá”.

Sin embargo, la parte negativa vendría luego, cuando expresó su descontento hacia sus otras dos hijas. “(Lucianita) Es la única que me queda, Josetty y Genesis, ni siquiera un lápiz Mongol. Bueno, los hijos crecen y se van. Ojalá que me devuelvan toda la ropa que les regalé. Solo me queda mi Lucianita”, señaló apenado.

La imagen se hizo viral en redes sociales y miles de seguidores le recalcaron su buen labor realizada como padre. Cabe resaltar que, el conductor y sus hijas no tienen una mala relación, puesto que la misma Josetty le expresó una vez a Andrés Hurtado: “Eres mi mejor amigo y mi guía eterna”.