Pablo Heredia sobre Guerrero: "Si las actrices salieran con 'Paolos' no existiría amor"

Desde hace semanas Paolo Guerrero viene siendo criticado por haber declarado que “como macho que se respeta” no aguantaría ver a Alondra García besándose con otro hombre así sea por su oficio actoral. Por lo que ahora, tras el beso entre la actriz y Pablo Heredia en la telenovela Te volveré a encontrar, las declaraciones de hace semanas por parte del actor han vuelto a estar en boca de todos.

Durante esta semana, la pareja del atacante del Internacional de Brasil y el argentino tuvieron que besarse para un capítulo del novela de América TV. Por ello, las redes sociales comenzaron a especular con el tema y muchos enfatizaron la crítica realizada por el actor hacia 'El Depredador' semanas atrás.

“Soy actor, me dediqué a esto todo la vida. Si las actrices del mundo salieran con ‘Paolos’ no existiría el amor en el cine. Si hay que dar un beso para que el espectador se emocione, hay que tener entrega total (con el trabajo), eso no significa que esté engañando”, expresó Pablo Heredia en una entrevista al diario Trome.

Las declaraciones han dado de qué hablar durante todo el día y muchos siguen esperando una respuesta por parte del goleador de la Selección Peruana, aunque cabe resaltar que, como menciona Alondra, Paolo Guerrero no ha podido ver la escena del beso porque anda muy ocupado con su club.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre los besos actorales de Alondra?

Recordemos que, hace unas semanas, durante una transmisión en vivo por Instagram junto a su compañero y amigo Jefferson Farfán, el delantero realizó unas declaraciones por las que fue tildado como machista. "Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", expresó el goleador en aquel momento.