Jessica Newton hace fuerte crítica contra Ivana Yturbe por fumar "extraño" cigarro [VIDEO]

Ivana Yturbe y Beto da Silva fueron captados hace unos días en el automóvil del futbolista por las cámaras de Magaly Medina. Ambos se dirigían al set de Esto es Guerra; sin embargo, lo que más captó la atención de la presentadora fue que la modelo estaba fumando un "extraño" cigarro.

"Hoy nos enviaron este video al chismefono. Ivana Yturbe y su novio Beto da Silva, recientemente oficializado, iban viajando por la Panamericana. Lo que nos extrañó fue que ella fuma un extraño cigarrito. Así se fuma la marihuana, dice mi equipo", señaló Magaly Medina.

Este ampay no fue para nada del agrado de Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, quien aseguró que nunca antes había visto fumar a Ivana Yturbe pese a que la conoce desde hace años.

"Yo no la había visto fumar nunca, y la conozco hace varios años. No voy a decir que me sorprendió, eso me molestó. Cuando alguien quiere y estima a otra persona, molesta que no tenga alguien que la guíe de la manera correcta", señaló Jessica Newton, según el diario Ojo.

Además, habló sobre la convivencia que tiene Ivana Yturbe y su actual pareja Beto da Silva. De acuerdo con la organizadora del certamen de belleza, Ivana no tiene la madurez suficiente por su corta edad.

"Creo que no todo el mundo madura a temprana edad, ella todavía es chiquita y me imagino que será el costo de crecer. Todo el mundo se equivoca y espero que ella llegue a una madurez y que se dé cuenta de todo lo que puede construir sin necesidad de correr", concluyó Jessica Newton.