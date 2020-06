Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, está escondida en París, según diarios ingleses

Ghislaine Maxwell saltó a la fama por ser la pareja de Jeffrey Epstein, magnate estadounidense acusado de tráfico de menores con fines sexuales. Según las investigaciones, la hija del fallecido multimillonario Maxwell estuvo involucrada en los delitos que cometió su exnovio.

Asimismo, con la llegada del documental Jeffrey Epstein: asquerosamente rico a Netflix, muchas preguntas se quedaron al aire: ¿cuál es el paradero de Ghislaine Maxwell? ¿por qué no aparece Maxwell en los juzgados?

Ahora, parecería que dichas interrogantes tendrían respuestas, ya que los medios británicos The Sun y The Times dieron con el escondite de Ghislaine Maxwell, quien pasaba sus días en París, Francia, donde se refugia para evitar a la justicia de los Estados Unidos.

De acuerdo con los mencionados diarios, la mujer francesa de 58 años vive en un departamento de lujo ubicado en Avenue Matignon, una exclusiva calle que está a 10 minutos de la antigua vivienda que Jeffrey Epstein tenía en la capital.

"Ella quiere permanecer en Francia todo el tiempo que pueda para aprovechar las leyes de extradición y tiene una gran red de contactos dispuestos a mantenerla oculta. Según la ley francesa, cualquier persona nacida en suelo francés está a salvo de la extradición a otro país, independientemente del presunto delito. No significa que no será procesada por sus vínculos con Epstein, pero si finalmente enfrenta cargos, será en Francia y no en Estados Unidos", indicó una fuente al periódico The Sun.

Durante su refugio en territorio francés, Maxwell salió de su lujosa vivienda en varias ocasiones. "Raramente salía, pero cuando lo hacía, usaba una gran manta estampada que cubría fuertemente la cara y los hombros. Ella, claramente, no quería ser reconocida. Pero llevaba su distintivo anillo de oro soberano en su mano izquierda y un anillo más grande y brillante a su derecha", reveló un testigo a la prensa inglesa.