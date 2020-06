Shirley Arica se burla del físico de Jossmery Toledo: “Tiene cara de alien” [VIDEO]

Shirley Arica, fue entrevistada el último lunes por el programa de Magaly Medina y no pudo evitar hablar de la actual pareja de Jean Deza, Jossmery Toledo, refiriéndose de manera burlona a su aspecto físico. ¿Celos?

La 'Chica realidad' indicó que no tiene nada contra la expolícia; sin embargo, considera que no le operaron del todo bien la nariz porque a su punto de vista parece un alien.

“Es bien guapa, Magaly, es que yo no puedo fingir, no tengo nada en contra de la chica, pero la chica tiene cara de alien, esa nariz no se la han hecho bien, tiene una nariz bien rara, a mí no me gusta su operación”, comentó la modelo.

Además, dejó entrever por qué su relación con el futbolista no habría continuado: “Jean es como un niño, yo no estoy para hacer labor de niñera”.

Vale recordar que Jean Deza y Jossmery Toledo iniciaron una relación formal a inicios del mes de junio, desde entonces se han vuelto inseparables y comparten su amor en las redes sociales.

Además, a través de su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo no duda en jactarse de tener 'dominado' a Jean Deza. ¿Será cierto eso?