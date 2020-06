Alejandra Baigorria responde a quienes la llaman "primera dama del 2021"

Alejandra Baigorria y George Forsyth han trabajado de la mano durante el estado de emergencia. Ambos se vieron cara a cara en reiteradas ocasiones públicamente para sacar adelante el emporio de Gamarra, espacio que estuvo paralizado debido a la pandemia del coronavirus.

Su trabajo en conjunto despertó muchas sospechas de una posible relación amorosa; sin embargo, ambos han señalado en varias ocasiones que solo los une la amistad y el trabajo colectivo por el bien de Gamarra.

Hace unos días, se hizo público que George Forsyth lideraba las encuestas de intención de voto a la Presidencia del Perú y en redes sociales los internautas señalaron que Alejandra Baigorria podría convertirse en la primera dama en caso confirme una relación con el actual alcalde de La Victoria.

La empresaria, al enterarse de esto, salió al frente y respondió. "Hay gente que lo dice como burla o ironía (lo de primera dama), yo no le tomo importancia. A la gente que sí lo dice con cariño, qué bonito, pero no está en mis planes", sostuvo.

Asimismo, aprovechó la ocasión para referirse a las últimas declaraciones que dio Vanessa Terkes, quien dejó entrever que George Forsyth estaría junto a Alejandra Baigorria para obtener votos en una futura candidatura suya a la Presidencia.

"Cada uno es esclavo de sus propias palabras, a mi no me afecta nada. Yo dije lo que pensaba de George, él sigue liderando las encuestas por su trabajo (...) George y yo somos amigos, nos hemos conocido bastante, tenemos una amistad linda, no hay nada más allá, no tengo intención de algo más allá, yo estoy enfocada en mis cosas", concluyó.