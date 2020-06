Gunter Rave regaló sus mascarillas a vecinas de asentamiento humano [VIDEO]

Como ya es costumbre el periodista Gunter Rave salió a las calles para informar sobre la situación actual que atraviesan vecinos de diferentes puntos de Lima en medio de la pandemia del coronavirus. Esta mañana, el reportero de Canal N y América TV visitó un asentamiento humano de San Juan de Miraflores y se llevó una inesperada sorpresa.

Resulta que las madres de familia de un comedor popular tenían mascarillas deterioradas, las cuales prácticamente no las estaban protegiendo de contraer el coronavirus, mal que ha acabado con la vida de más de 8 mil peruanos.

"Estoy viendo que tu mascarilla ya está deteriorada, prácticamente no te está protegiendo. ¿Cada cuando tiempo te compras la mascarilla?", señaló Gunter Rave a una de las cocineras. "Esta es la única que me he comprado. La compré hace dos meses", respondió ella.

Posteriormente, otra vecina aseguró que no han recibido ayuda y que en épocas de frío la están pasando realmente mal. "Esta es una realidad que estamos viviendo. Aquí no llega la ayuda y estamos tratando de sobrevivir poco a poco, el frío es horrible", sostuvo la señora.

Al ver este lamentable panorama, Gunter Rave sacó las mascarillas que le da el canal semanalmente y las regaló todas. El reportero aseguró que las vecinas del asentamiento humano las necesitan más que él.

"El canal nos da esta mascarillas gracias a Dios. Te voy a dar las mías que son de esta semana. Tú necesitas más que yo. Cámbiate esa mascarilla urgente. No tengo más, sino les dejaría para todos", concluyó Gunter Rave.