Alfredo Adame cuestiona a Magaly Medina por no tener el título de periodista [VIDEO]

Magaly Medina y Alfredo Adame sostuvieron un altercado, mediante una videollamada, durante el programa de la periodista hace una semana. El actor tuvo severos calificativos con Laura Bozzo, lo cual molestó a la comunicadora y cortó la transmisión.

Tras ello, el artista mexicano se pronunció en sus redes sociales y sostuvo que los peruanos "no se merecen" a Medina. Ahora, nuevamente apareció en un entrevista para un medio de su país en la que habló sobre la conductora de Magaly TV, la firme.

“Solo hay que tratarle como lo que es una ignorante, una mujer amargada envidiosa, esta bola de pobres diablos, que necesitan de mi fama (..) Es una vergüenza para el Perú ", expresó.

"Ella es una ignorante, y no solo no tiene un título de periodista, me enteré que se encarga de denostar a las mujeres; les dice que son unas gordas. Además, estuvo en la cárcel por difamación”, agregó Alfredo Adame.

Sin embargo, Magaly Medina respondió que ella sí se considera periodista porque se ha "ensuciado los zapatos" y que muchos de sus colegas tampoco no han terminado la carrera.

“A mí me parece bastante machista, y bastante denigrante esa expresión (...) Un caballero siempre tendría que conservar sus formas y su manera en cómo se dirige a una mujer”, agregó.