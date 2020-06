'Tigresa del Oriente' es acosada por sujeto: "Estoy muy asustada"

Durante la cuarentena que atraviesa varios artistas de nuestro ámbito local, Judith Bustos o más conocida como la 'Tigresa del Oriente' le toca vivir una lamentable pesadilla. La controvertida personalidad denunció que es acosada por un sujeto. El comunicado lo compartió mediante Facebook.

La personaje que acapara las portadas de espectáculos, señaló sentirse asustada ante este acontecimiento que está pasando en su vida privada. No obstante, indicó que están perturbando su tranquilidad.

“El día de hoy he recibido numerosas llamadas amenazantes de este número, estoy muy asustada, por eso les pido que si alguno de ustedes sabe a quién le pertenece este número o si alguien sabe cómo ubicar al dueño me lo diga”, expresó la 'Tigresa del Oriente'.

Asimismo, usó sus redes sociales para compartir las capturas de pantalla donde muestra el número de celular del cual viene recibiendo constantes llamadas telefónicas.

“Al tipo que me ha estado llamando te advierto que no estoy sola, que voy a localizarte, te crees muy valiente acosando a una mujer mayor y cuando te llaman para ponerte en tu lugar no das la cara. ¡Cobarde! Pero voy a dar contigo, esto no se va a quedar así”, señaló.

Finalmente, la 'Tigresa del Oriente' se dirigió al sujeto e indicó que no se encuentra sola y que tomará las medidas correspondientes para llegar a localizar al autor de este condenable suceso.