Coronavirus: 'Chilindrina' asegura que la crisis por la COVID-19 afectó su economía

El Chavo del 8 es una serie cómica que ha cautivado a grandes y chicos. Los episodios ya dejaron de producirse, sin embargo, sus episodios aún se emiten por diferentes canales y generan risas a los televidentes.

La 'Chilindrina' es uno de los personajes más queridos junto al 'Chavo', 'Quico' y 'Ñono'. La actriz María Antonieta de las Nieves interpretaba a la niña pecosa y ella ha continuado con sus shows durante años, sin embargo, los ha cancelado por el coronavirus.

La artista mexicana brindó una entrevista para la revista "TVNotas" y reveló que la crisis por la COVID-19 ha afectado a su economía ya que tiene servicios que debe pagar. Sin embargo, continúa respaldando a sus trabajadores.

(Instagram: La Chilindrina)

“Yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, manifestó.

Asimismo,'Chilindrina' reveló que acata con la cuarentena pues es consciente que pertenece a la población vulnerable . Ella contó que se distrae pintando cuadros.

“Los hago por diversión y al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos (...) Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows”, recalcó. Si deseas leer la entrevista completa, puedes entrar AQUÍ.