Andrés Wiese confiesa por qué no respondió al mensaje de Mayra Couto [VIDEO]

Tras varios días de las denuncias que recibió Andrés Wiese por parte de una menor de edad y de Mayra Couto, el actor salió al frente para responder a las fuertes acusaciones que se hicieron en su contra a través del programa La Banda del Chino.

Mediante una entrevista sin ediciones, Andrés Wiese confesó el verdadero motivo por el que no respondió los mensajes que le envió Mayra Couto a través de Instagram. Como se recuerda, la popular 'Grace' de Al Fondo Hay Sitio le escribió al día siguiente que el actor hizo una denuncia por acoso en sus redes sociales y le confesó que ella se había sentido acosada por él durante las grabaciones de la serie.

"Yo salgo a hacer una denuncia pública porque sentí que en mis redes sociales ya se estaban excediendo con el calibre de los comentarios. Generó polémicas, pero yo sentía que debía salir a pedir basta porque los mensajes eran muy fuertes", fueron las primeras palabras del artista.

Posteriormente, aseguró que el mensaje que le envió Mayra Couto contiene una serie de difamaciones que lo dejaron en shock, al punto que dudó en responderle porque se llenó de miedo.

"Al día siguiente de hacer la denuncia, recibo un mensaje de Mayra que decía 'Me solidarizo contigo', pero lo que continuaba en ese mensaje era un 'Yo me he sentido acosada por ti 8 años' y una serie de difamaciones que yo no entendía de donde venían y tampoco sabía cómo reaccionar. En ese momento dudé en responderle, me entró miedo y me cuestioné mil cosas", sostuvo.

Andrés Wiese, al sentir pánico, llamó a los directores que tuvo en Al Fondo Hay Sitio para que le den una serie de consejos. De acuerdo con sus declaraciones, los altos mandos de la serie le recomendaron que no le responda a Mayra Couto.

"Lo primero que hice fue llamar a mis dos directores de Al Fondo Hay Sitio. Al señor Tapia y Toño Vega, y a la asistenta de dirección, que es su esposa. Yo le pregunté a mis dos directores, que han estado desde el día cero hasta el final, y la recomendación de ambos fue 'No le respondas porque te está acusando de una serie de cosas que no son verdad', y yo hice caso", señaló el popular 'Ricolas'.

Andrés Wiese creyó que el hecho de no responder no agradó a Mayra Couto, motivo por el que esta última le pidió en reiteradas ocasiones que le contesté el mensaje que le dejó en Instagram.

"Al parecer a Mayra le debe haber incomodado. Ella debe haber esperado que le responda y me siguió mandando mensajes. No fue uno, fueron varios. Ella tuvo una entrevista y a través de eso pidió que le responda. Hice un posteo en Instagram por el Día de la Madre y ella comentó 'Contéstame el mensaje'", agregó.

Por último, el actor manifestó que este hecho volvió a generarle miedo, motivo por el que conversó con su abogado para que lo asesore legalmente. "Yo me comienzo a asustar y hablo con un abogado y me dijo que no responda. Yo hice caso a lo que se me asesoró", concluyó.