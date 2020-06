Andrés Wiese sobre Mayra Couto: "Se comió una lata de atún antes de una escena"

Andrés Wiese reapareció ante las cámaras de televisión para referirse, por única vez, sobre la filtración de sus videos íntimos en redes sociales. "Yo me someto a colaborar absolutamente en todo el peritaje, la investigación, en todo lo que se tenga que hacer para que se sepa la verdad, porque yo quiero que se sepa la verdad", indicó al artista de 36 años.

En diálogo con "La Banda del Chino", programa conducido por Aldo Miyashiro, Andrés Wiese también respondió a la denuncia de su colega Mayra Couto, quien lo acusó de acoso sexual mediante su cuenta de Instagram.

"Lo primero que hice fue llamar a mis dos directores de Al Fondo Hay Sitio, al señor Jorge Tapia y a Toño Vega, porque estaba totalmente desconcertado (...) Le pregunté a los dos directores, que han estado desde el día cero hasta el final, dirigiéndonos a Mayra (Couto) y a mí en este trabajo y a todo el elenco. La recomendación de ambos fue que no le responda porque me estaba acusando de una serie de cosas que no son verdad", aseguró Wiese.

Asimismo, Wiese Ríos recordó su trabajo en Al Fondo Hay Sitio. "A Mayra (Couto) le fastidiaba mi olor a cigarro, porque reconozco que soy fumador. Yo siempre traté de tener un caramelo o una menta para no incomodar a mi pareja (en la actuación) porque lo entiendo y lo respeto", explicó.

De igual manera, el actor recordado por su papel de 'Nicolás' reveló que protagonizó una incómoda escena con Mayra Couto en la popular serie de América Televisión.

"Ella en algún momento se comió una cebolla antes de hacer una escena conmigo, se comió una lata de atún antes de hacer una escena de reconciliación de las que tenían que ser las más feeling (...) Yo tampoco me quejé con el director, fue algo así como un 'ok, no nos llevamos bien'", señaló Andrés Wiese tras admitir que ambos "no eran amigos".