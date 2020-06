Andrés Wiese: "No entiendo por qué Mayra Couto pide silencio a los compañeros de AFHS"

Tras afirmar públicamente que Andrés Wiese la había estado acosando en las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio, Mayra Couto pidió a sus excompañeros que no den declaraciones al respecto, lo cual sorprendió al propio actor acusado.

En el programa La banda del 'Chino' de América TV, Andrés Wiese rompió su silenció y explicó su versión de los hechos. Entre otras declaraciones, habló sobre la petición de Mayra hacia sus compañeros para que no den declaraciones a la prensa.

"Yo no entiendo por qué Mayra, después de hacer este comunicado público, manda un mensaje por interno a la gente pidiendo silencia cuando debería solicitarse que se hable", indicó el actor en una entrevista con Aldo Miyashiro.

A diferencia de ella, el artista que interpretó a 'Nicolás' en la mencionada serie televisiva solicitó a todos sus excompañeros que salgan a hablar y digan en qué momento habría cometido actos de acoso sexual.

"Le pido a todas las personas que estuvieron en Al fondo hay sitio que por favor hablen. Yo quiero que digan en qué momento yo hice eso. Yo no lo hice. No me lo hubieran permitido", añadió Andrés Wiese.

Como se recuerda, el artista peruano brindó esta entrevista y aseguró que nunca más hablaría públicamente sobre ello.