Expareja sobre infidelidad de Alexi Gomez: "Venía de verla y luego me pegaba"

Alexi Gómez, actual jugador de Alianza Lima, sigue estando en el ojo de la tormenta luego de que su expareja, Andrea Barrantes, tenga comunicación con el programa de espectáculos Magaly TV, la firme.

En la última edición del espacio televisivo de Magaly Medina, la afectada afirmó que el futbolista la agredía físicamente cuando este salía con Gabriela Aparicio.

“Cuando él me empezó a pegar, ya me estaba sacando la vuelta con esta chica. Venía de verla y me venía a pegar”, aseveró. “Ella sabía que yo estaba con él, porque habían fotos de los dos, sabía que se estaba metiendo en una relación y aún así no le interesó”, añadió.

“Un día antes del Día de la Madre se fue tempranito, me dijo ‘Voy a salir, tengo que hacer unas cosas y después voy a ir de frente donde mi mamá. Me das el alcance ahí’ y me llama como a las 2 p.m. y le digo ‘¿qué? ¿recién? y él responde) ‘sí, lo que pasa es que estaba haciendo unas cosas ya después te cuento’. Entonces vi que la chica tenía un arreglo que decía Feliz día mamá, igualito al que nos hicieron a su mamá y a mí”, aseveró.

Por otra parte, la joven señaló que empezó a notar que Alexi Gómez empezaba a dar 'me gusta' a las publicaciones de Aparicio en su cuenta de Instagram y que también salía constantemente a la calle en pleno estado de emergencia.

“A los días que fuimos a comprar yo encontré un calzoncillo en su carro y le pregunte ‘oye, ¿qué hace este calzoncillo acá en tu carro? (y él contesta) ‘no, es un calzoncillo que yo tengo ahí hace tiempo, me olvidé, fue una vez que tú y yo nos peleamos y yo me fui arrebatado a jugar partido al Rímac y como no tenía ropa para entrenar mi amigo me prestó ropa y mi calzoncillo estaba sudado’ (y ella le responde) ‘ah, ¿si? Cuándo ha sido esa vez? porque yo no me acuerdo”, contó.

“A los dos días que yo me fui me mandaron una foto de que esta chica y él se habían tatuado con el mismo tatuador... A la semana siguiente me mandan una foto donde salía la mamá y la hermana haciéndose las uñas en la casa de la mamá”, sentenció.