Andrés Wiese revela que su relación más bonita fue con una mujer mayor [VIDEO]

Andrés Wiese se refirió a las acusaciones que tuvo por parte de la actriz Mayra Couto e indicó que una de sus relaciones "más bonitas" la tuvo con una persona mayor. En ese sentido, resaltó la diferencia de edad que habían entre ambos durante la entrevista con Aldo Miyashiro.

Asimismo, señaló que el sexting (enviar mensajes con connotación sexual en redes) no está mal. “Yo he estado soltero por mucho tiempo, el sexting es una práctica cada vez más normal, no está mal hacerlo, siempre y cuando ambas partes están de acuerdo”, sostuvo.

“Esto ha sido demasiado grande, esa práctica no está mal, pero a mí me han acusado de pedófilo, de aprovechar mi fama para buscar menores. Una de las relaciones más bonitas que he tenido ha sido con una persona mayor que yo”, indicó.

“No lo voy a volver a hacer, esto ha sido doloroso, es doloroso. He cometido un error, pero ya toqué fondo. Se me ha expuesto en señal abierta, se me ha exhibido videos privados, mi intimidad se ha visto totalmente violada”, señaló.

Por otra parte, Andres Wiese mostró su malestar por las diversas burlas que ha tenido durante estas semanas luego que la actriz Mayra Couto confesó haber sido víctima de acoso sexual cuando eran compañeros en Al fondo hay sitio.

Andrés Wiese narró episodio que vivó con Mayra Couto en grabaciones de AFHS

Wiese Ríos recordó su trabajo en Al fondo hay sitio. "A Mayra (Couto) le fastidiaba mi olor a cigarro, porque reconozco que soy fumador. Yo siempre traté de tener un caramelo o una menta para no incomodar a mi pareja (en la actuación) porque lo entiendo y lo respeto", explicó.

De igual manera, el actor recordado por su papel de Nicolás reveló que protagonizó una incómoda escena con Mayra Couto en la popular serie de América Televisión.

"Ella en algún momento se comió una cebolla antes de hacer una escena conmigo, se comió una lata de atún antes de hacer una escena de reconciliación de las que tenían que ser las más feeling (...) Yo tampoco me quejé con el director, fue algo así como un 'ok, no nos llevamos bien'", señaló Andrés Wiese tras admitir que ambos "no eran amigos".