Bruno Ascenzo revela la identidad de su pareja en el Día del Orgullo LGTB

Bruno Ascenzo utilizó su perfil de Instagram para enviar un emotivo saludo por el Día Internacional del Orgullo LGTB. Asimismo, el director peruano compartió una fotografía en la que se lució al lado del cantante Adrián Bello, a quien oficializó como su pareja.

En la fotografía, que es viral en Instagram, se puede ver que Bruno Ascenzo y Adrián Bello están cerca de darse un beso. El actor mira a la cámara con una sonrisa, mientras que el cantante lo observa fijamente.

"Ama a quien te dé la gana. Feliz Día del Orgullo a los que aman y dejan amar", fue el texto que compartió el director en su perfil de Instagram. Además, etiquetó en su publicación al cantante y al lado colocó un corazón.

Actores como Wendy Ramos, Carlos Carlín, Tatiana Astengo, Carolina Cano, Denisse Dibós, entre otros, felicitaron a Bruno Ascenzo y Adrián Bello por la relación que mantienen hasta la fecha.

Por su parte, el cantante publicó un extenso texto con el que reveló cómo ha vivido su homosexualidad. "Desde que tengo uso de razón supe que había algo diferente en mi. De muy niño no sabía qué era exactamente. Pero tampoco lo había juzgado, porque la sociedad no me había enseñado aún que ser distinto era ‘algo malo'", sostuvo.

Finalmente, Adrián Bello afirmó que es necesario que se celebre el Día Internacional del Orgullo LGTB. "Somos miles de personas “diferentes” intentando sobrevivir en un mundo que hasta el día de hoy nos pregunta: ¿y por qué tienen que tener un día del orgullo? Mi respuesta es porque lo necesitamos. Porque por años no nos hemos sentido orgullosos de ser quienes somos", concluyó.