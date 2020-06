Samahara Lobatón pasa incómodo momento tras pregunta de Magaly sobre trabajo de su novio [VIDEO]

En la más reciente edición del programa ‘Magaly TV la firme’, Samahara Lobatón estuvo presente vía Skype para dar a conocer detalles sobre su embarazo. La joven aprovechó las cámaras de la ‘Urraca’ para aclarar algunos puntos sobre su estado de gestación y, además, contar anécdotas que vivió junto a Jefferson Farfán cuando él fue pareja de su madre, Melissa Klug.

La conversación inició con el tema Jefferson Farfán, sin embargo, Magaly Medina pasó al tema de su embarazo y la nueva vida que lleva junto a su pareja y padre de su hija. Samahara contó que se siente feliz de formar su propia familia y está contenta con su novio.

Minutos después, Magaly Medina puso en aprietos a Samahara Lobatón, a quien le preguntó a qué se dedica su novio, esto haciendo referencia a lo que les tocará vivir de aquí en adelante porque serán padres jóvenes.

“Corta en la casa, pero solamente a un círculo cercano y es todo un tema para que corte ahorita. No (todavía no tiene una barbería propia)”, dijo Samahara quien no podía expresarse bien por la sorpresa.

“Tú has dicho que para ti lo material no es todo, ¿es cierto eso?”, comentó Magaly Medina acotando: “Tú sabes que, como nos decían las abuelas antes, podrá haber mucho amor pero de pan y cebolla no se vive”.

“Sí, siempre lo he dicho, es una forma de pensar que tengo y lo he pensado toda mi vida. Está bien, sí necesitamos de las cosas materiales, pero para mí no es indispensable las cosas materiales, yo prefiero vivir en un departamento, con mucho amor, un ambiente de armonía, de calma”, dijo Samahara, hija del exfutbolista Abel Lobatón.